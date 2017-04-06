easyJet mit mehr Passagieren

easyJet Airbus A319 (Foto: easyJet)

Der Low Cost Carrier easyJet kann für den Monat März 2017 eine Zunahme der Passagierzahlen um gut zehn Prozent bekanntgeben.

Im März haben sich die Passagierzahlen bei easyJet wieder erfreulich entwickelt. Bei dem Low Cost Carrier aus Grossbritannien sind im März 6,335 Millionen Passagiere zugestiegen, das entspricht einem Wachstum von 10,6 Prozent. Die Auslastung hat sich um 1,4 Prozentpunkte auf hohe 92,7 Prozent verbessert.

Rollend über die letzten zwölf Monate konnte easyJet 75,934 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüssen, dies entspricht einem Wachstum von 7,3 Prozent, die durchschnittliche Auslastung lag bei hohen 91,7 Prozent.