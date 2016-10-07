Mehr Passagiere flogen mit easyJet

250ster Airbus A320 easyJet (Foto: Airbus)

Der Low Cost Carrier easyJet kann für den Monat September eine Zunahme der Passagierzahlen um 5,2 Prozent vermelden.

Im September 2016 konnten sich die Passagierzahlen bei easyJet mit einem Anstieg von 5,2 Prozent erneut verbessern, mit easyJet flogen im Berichtsmonat 6,957 Millionen Fluggäste. Die Auslastung hat sich um zwei Prozentpunkte auf immer noch hohe 91,1 Prozent abgeschwächt.

Rollend über die letzten zwölf Monate gesehen, stiegen bei der Tiefpreisgesellschaft aus London Luton 73,138 Millionen Passagiere zu, dies entspricht einem Wachstum von 6,6 Prozent.