Mehr Passagiere flogen mit easyJet

easyJet Airbus A319 (Foto: easyJet)

Der Low Cost Carrier easyJet kann für den Berichtsmonat Juli eine Zunahme der Passagierzahlen um 6,7 Prozent vermelden.

Im Juli 2016 konnten sich die Passagierzahlen bei easyJet verglichen mit dem Vorjahresjuli mit einem Anstieg von 6,7 Prozent erneut stark verbessern. Im Juli flogen mit der Fluggesellschaft aus London Luton 7,507 Millionen Passagiere. Die Auslastung hat sich um 1,5 Prozentpunkte auf sehr hohe 95,8 Prozent verbessert.

Rollend über die letzten zwölf Monate stiegen bei easyJet 72,343 Millionen Fluggäste zu, was einem Wachstum von 6,8 Prozent entspricht. Die Auslastung verbessert sich von 91,4 Prozent auf durchschnittliche 91,7 Prozent.