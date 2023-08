SAS mustert ihre MD-90 aus

Die skandinavische Airline SAS hat einen Leasingvertrag für ihre gesamte MD-90 Flotte unterzeichnet.

Die Fluggesellschaft, die zur Hälfte den Regierungen von Schweden, Dänemark und Norwegen gehört, leased ihre MD-90 Flugzeuge an eine unbekannte amerikanische Airline, so Reuters. SAS gab bekannt, dass acht Flugzeuge in der Zeit zwischen dem dritten Quartal dieses Jahres und Ende des zweiten Quartals 2011 ausgeliefert würden. Die MD-90 sei in Anbetracht der Anzahl der Flugzeuge immer ein Nischenflugzeug in der SAS Flotte gewesen. Ihre Transaktion passt gut zu den Bemühungen der SAS, ihr Flotte zu vereinfachen und zu vereinheitlichen.