SAS kauft Airbus A320neo

An der Paris Air Show 2011 hat Skandinaviens Fluggesellschaft SAS dreissig Airbus Verkehrsflugzeuge aus der A320neo Familie bestellt.

Europas Flugzeugbauer kann an der renommierten Paris Air Show einen weiteren Grossauftrag für den überarbeiteten A320 bekannt geben. SAS ist seit 1980 Airbus Kunde und betreibt momentan 23 Airbus Verkehrsflugzeuge, darunter sieben Grossraumflugzeuge vom Typ A340 und vier A330. Mit dieser Bestellung über dreissig Maschinen aus der A320neo Familie unterstreichen die Skandinavier den Willen ihre ganze Flotte von den älteren MD-80 Maschinen auf moderne Flugzeugmuster umzustellen.