SAS wird wahrscheinlich verkauft

Scandinavian Airlines SAS soll höchstwahrscheinlich an eine Rivalin verkauft werden, wenn sie sich erstmal von der tiefen Krise erholt hat.

Dies gab CEO Mats Jansson gestern bekannt. Im Februar hatte die SAS ihre Aktionäre, darunter die Dänische, Norwegische und Schwedische Regierung, zum zweiten Mal innerhalb eines Jahres um Kapitalinjektionen in der Höhe von US$692 Millionen gebeten. Es wird nun erwartet, dass die Airline, einmal raus aus der Misere, als Teil eines Strukturierungsplanes verkauft werden wird. Im Februar hatte die schwedische Regierung bereits darum gebeten, ihren Anteil an der Airline verkaufen zu können, und auch Norwegen und Dänemark sind bereit, ihre Anteile zu reduzieren. Scandinavian Airlines hat das letzte Jahr mit einem Verlust vor Steuern von US$472,1 Millionen abgeschlossen.