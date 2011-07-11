SAS meldet solide Zahlen

Die skandinavische Fluggesellschaft SAS konnte im Juni 2011 2,551 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das entspricht einem Plus von knapp fünf Prozent.

Unter der SAS Gruppe fliegen die SAS, Wideroe und Blue1. Zusammen haben die drei Fluggesellschaften ihren Absatz im Juni 2011 um 4,6 Prozent auf 2,648 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöhen können. Das Angebot wurde gegenüber dem Vorjahresjuni um 3,4 Prozent auf 3,286 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht. Die Auslastung konnte gegenüber den Vormonaten stark verbessert werden und lag im Juni 2011 bei 80,6 Prozent , was gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat einer Steigerung von knapp einem Prozentpunkt entspricht.