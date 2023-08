Schweden will SAS verkaufen

Die schwedische Regierung plant den Verkauf ihres SAS Scandinavian Airlines Anteils und hofft auf das Einverständnis des Parlaments.

Minister Mauf Olofsson sagte in einem Statement, ein Verkauf stünde nicht unmittelbar bevor, die Regierung wolle jedoch in der Lage sein, ihren Anteil verkaufen zu können, wenn sich eine gewinnbringende Möglichkeit biete. Schweden ist mit 21,4 Prozent der Anteile der grösste Aktionär der SAS, während Dänemark und Norwegen je 14,3 Prozent besitzen. Die Mitte-Rechts Regierung des Premierministers Fredrik Reinfeldt unterstützt den Verkauf von Staatseigentum, wenn er glaubt, dass es in privaten Händen besser aufgehoben ist. Der schwedische Staat kontrolliert zurzeit 41 Unternehmungen und hat Anteile in 13 weiteren, die insgesamt 170.000 Angestellte beschäftigen. Anfang Monat hatte die Scandinavian Airlines für das vierte Quartal einen grösseren Verlust als erwartet ausgewiesen und den Abbau von 650 Stellen angekündigt.