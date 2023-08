Jetstar ist an weiteren Airbus A330 interessiert

Der Low Cost Carrier von Qantas möchte weitere Airbus A330 Maschinen in ihre Flotte aufnehmen, da die Muttergesellschaft einige Boeing 787 Dreamliner verschoben oder abbestellt hat.

Momentan betreibt Jetstar neben Airbus A320 Kurzstreckenjets auch sechs Airbus A330 Langstreckenmaschinen, im Dezember wird die Low Cost Airline aus Australien das siebte Flugzeug dieses Typs in ihre Flotte integrieren. Jetstar muss für ihre Expansionspläne weitere Langsteckenflugzeuge beschaffen, in der geforderten Grösse bietet sich momentan nur der Airbus A330 an. Ursprünglich hätte der erste Boeing 787 Dreamliner im August 2008 an Jetstar geliefert werden sollen, jetzt wird die erste Maschine erst ab 2013 verfügbar sein, da Qantas die Lieferungen des Dreamliners verzögerte. Jetstar wird wahrscheinlich direkt die grössere Boeing 787-9 beschaffen, da die 787-8 für ihr Streckennetz weniger gut geeignet ist.