Jetstar CEO sieht Tiger nicht als Gefahr

Der neue CEO von Jetstar Airways, Bruce Buchanan, spielt den Einfluss der Tiger Airways auf den australischen Markt herunter.

Er konzentriere sich auf „grössere LCC Konkurrenten mit grossen Flotten. Tiger gehört nicht zu der Kategorie.“

Virgin Blue betreibt mehr als 50 Flugzeuge, die in Kuala Lumpur stationierte AirAsia hat sogar 70. Tiger hat bisher nur fünf Flugzeuge in Australien, bestellte aber letztes Jahr 50 A320. Wo diese genau stationiert werden ist nicht bekannt, in Australien sind es jedoch kaum mehr als acht.

Jetstar hat eine Flotte von 31 Flugzeugen der A320 Familie und bis 2013 sollen 68 weitere geliefert werden. Sie fliegen 20 australische und 29 internationale Destinationen von Australien und Hubs in Singapur und Hanoi aus an. Im Finanzjahr bis 30. Juni verzeichnete Jetstar 32,3 Prozent mehr Passagiere als im Vorjahr. Die Passagierkilometer stiegen um 47,5 Prozent auf 6,41 Milliarden, die Auslastung lag bei 71 Prozent.