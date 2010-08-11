Thai finalisiert Airbus A330 Bestellung

Thai Airways International hat mit Airbus eine Festbestellung über sieben Airbus A330-300 abgeschlossen.

Mit diesem Kauf wurde ein Memorandum of Understanding, das im Juli anlässlich der Farnborough Air Show unterzeichnet wurde, finalisiert. Die Auslieferung der neuen A330-300 werden nach Angaben von Airbus voraussichtlich ab Ende 2011 beginnen. Thai Airways wird mit den modernen Jets die älteren Airbus A300-600 ersetzen und ihre A330 Flotte weiter ausbauen. Die Fluggesellschaft Thailands betreibt bereits zwanzig Airbus A330-300.