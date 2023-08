Streik kommt Kenya Airways teuer zu stehen

Ein drei Tage andauernder Streik einiger Mitarbeitenden bei Kenya Airways kostet die Airline 7,86 Millionen US Dollar.

Kenya Airways verbuchte im letzten Jahr einen Verlust von 74,3 Millionen US Dollar, den ersten seit ihrer Privatisierung 1996. Ein dreitägiger Streik sei für 7,86 Millionen US Dollar davon verantwortlich, sagte der Transportminister Chirau Ali Mwakwere gegenüber dem Parlament. Um eine solche Aktion in Zukunft zu vermeiden, habe sich das Management mit den Gewerkschaften zu Verhandlungen getroffen. Mehr als 3.000 Cabin Crew Members, Bodenarbeiter und Techniker erhalten nun eine Lohnerhöhung von zehn Prozent in ihrem ersten, sowie weitere zehn Prozent im zweiten Jahr. 26 Prozent der Anteile an Kenya Airways gehören Air France-KLM.