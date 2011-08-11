SAS meldet Juli Zahlen

Die skandinavische Fluggesellschaft SAS konnte im Juli 2011 2,139 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, dies entspricht einem Plus von 6,6 Prozent.

Unter der SAS Gruppe fliegen die SAS, Wideroe und Blue1. Zusammen haben die drei Fluggesellschaften ihren Absatz im Juli 2011 um 7,7 Prozent auf 2,630 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöhen können. Das Angebot wurde gegenüber dem Vorjahresjuli um 6,7 Prozent auf 3,074 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht. Die Auslastung konnte gegenüber den Vormonaten stark verbessert werden und lag im Juli 2011 bei soliden 85,6 Prozent , gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat entspricht dies einer Steigerung von knapp einem Prozentpunkt.