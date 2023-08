SAS und OLT fliegen unter Code Share

Die OLT und die SAS Scandinavian Airlines haben zum Start des Sommerflugplans am 28. März ein Codeshare-Abkommen vereinbart.

Im Rahmen des Abkommens setzt die SAS ihre SK-Flugnummer auf Flüge, die OLT von Bremen nach Kopenhagen durchführt. Die Kunden beider Fluggesellschaften profitieren so von 22 wöchentlichen Verbindungen zwischen Bremen und Kopenhagen. Die wichtigsten Vorteile der Kooperation von OLT und SAS sind, neben den Durchgangspreisen für das gesamte Streckennetz der SAS, das Durchchecken des Gepäcks bis zum Endreiseziel sowie der Erhalt der Bordkarten für SAS Anschlussflüge bereits in Bremen. Der Flughafen Kopenhagen ist mit kurzen Wegen und einer verkürzten Mindestumsteigezeit von nur 30 Minuten einer der attraktivsten europäischen Drehscheiben und bietet hervorragende Anschlüsse zum Streckennetz der SAS. Darüber hinaus stellt der Flughafen Kopenhagen die größte Drehscheibe Europas nach Skandinavien und ins Baltikum dar. So sind nun ab Bremen auch andere nordeuropäische Metropolen wie Stockholm, Göteborg, Oslo und Helsinki via Kopenhagen bequem zu erreichen. Zu Zielen in Osteuropa wie Danzig, Moskau, Vilnius oder Klaipeda bestehen schnelle Anschlussflüge und auch auf den Langstrecken gibt es hervorragende Verbindungen, beispielsweise nach Peking. „Bereits heute besteht ein hohes Maß an wirtschaftlicher Zusammenarbeit von Unternehmen im Großraum Bremen mit Skandinavien, beispielsweise in der Energiewirtschaft. Die Zusammenarbeit von OLT und SAS bedeutet für die betreffenden Betriebe ab sofort schnellere, flexiblere und preiswertere Reisemöglichkeiten“, so Elisabeth Hemmingsen, Regional General Manager Central Europe von SAS. „Wir freuen uns, die bereits bestehende ausgezeichnete Zusammenarbeit mit der SAS weiter auszubauen und unseren Kunden ab Bremen noch mehr Flexibilität sowie uneingeschränkten Zugang zu den Produkten und dem weltweiten Streckennetz der SAS bieten zu können“, sagt Dr. Bernhard Brons, Geschäftsführer der OLT. OLT