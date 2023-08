SAS will MD-80 ersetzen

Scandinavian Airlines will ihre MD-80 über die nächsten fünf Jahre durch neuere Boeing 737 und Airbus Maschinen ersetzen.

In Stockholm und Oslo werden neun MD-80 und elf ältere Boeing 737 Maschinen in naher Zukunft durch 17 moderne Boeing 737 ersetzt werden. Fünf Boeing 737-800 werden von GECAS eingemietet und für weitere zwölf Boeing 737-700 habe man eine Grundsatzvereinbarung mit dem Flugzeugfinanzierer von General Electric getroffen, erklärte die SAS Group heute. In Kopenhagen sind momentan 12 Airbus A320 und siebzehn MD-80 stationiert, die MD-80 werden hier wahrscheinlich durch eine ähnliche Anzahl von Airbus A320 Jets ersetzt werden. SAS hat noch nicht entschieden, ob auch A320neo dabei sein werden.