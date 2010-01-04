Scandinavian verkauft Flugzeuge

Die skandinavische Airline SAS gab heute den Verkauf von 18 MD-80 Maschinen an die Allegiant Travel Company bekannt.

Die Airline sagte, sie habe einen Verkaufsvertrag mit der amerikanischen Firma Allegiant Travel Company abgeschlossen und werde ihr die 18 MD-80 Flugzeuge zu einem ungenannten Betrag überlassen. Der Verkauf werde ihre Nettoschulden um rund US$27,95 Millionen senken, so die SAS. Die Airline wolle als Teil ihres aktuellen Kostensparprogramms insgesamt 21 Flugzeuge loswerden, so Allegiant. Die SAS meinte, sie habe durch den Verkauf keinen Kapitalverlust oder – gewinn erzielt.