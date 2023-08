SAS meldet mehr Passagiere

Die skandinavische Fluggesellschaft SAS konnte im Oktober 2012 2,696 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das entspricht einem Plus von 4,6 Prozentpunkten.

Unter der SAS Gruppe fliegen die SAS Airlines, Wideroe und Blue1. Zusammen haben die drei Fluggesellschaften ihren Absatz im Oktober um 5,4 Prozentpunkte auf 2,709 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöhen können. Das Angebot wurde gegenüber dem Vorjahresoktober um 6,7 Prozentpunkte auf 3,657 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgeweitet. Die Auslastung ist gegenüber dem vergleichbaren Vormonat um 0,9 Prozentpunkte auf 74,1 Prozent zurückgegangen, was im Branchenvergleich als sehr tief gilt. Mit SAS und ihren Tochtergesellschaften flogen in den ersten zehn Monaten des laufenden Jahres .23,979 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Plus von 4,3 Prozentpunkten.