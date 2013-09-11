SAS meldet mehr Passagiere

Die skandinavische Fluggesellschaft SAS konnte im August 2013 2,413 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das entspricht einem Plus von 3,3 Prozent.

Unter der SAS Gruppe fliegen die SAS Airlines und Wideroe. Zusammen haben die zwei Fluggesellschaften ihren Absatz im August 2013 um 10,3 Prozent auf 2,850 Milliarden Sitzplatzkilometer steigern können. Das Angebot wurde gegenüber dem Vorjahresaugust um 11,7 Prozent auf 3,665 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgeweitet. Die Auslastung ist gegenüber dem vergleichbaren Vormonat um einen Prozentpunkt auf 77,8 Prozent zurückgegangen. Von November bis August flogen mit SAS 22,967 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von 0,5 Prozent.