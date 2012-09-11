SAS meldet mehr Passagiere

Die skandinavische Fluggesellschaft SAS konnte im August 2012 2,335 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das entspricht einem Plus von 4,7 Prozentpunkten.

Unter der SAS Gruppe fliegen die SAS Airlines, Wideroe und Blue1. Zusammen haben die drei Fluggesellschaften ihren Absatz im August 2012 um 6,9 Prozent auf 2,584 Milliarden Sitzplatzkilometer steigern können. Das Angebot wurde gegenüber dem Vorjahresaugust um 4,5 Prozentpunkte auf 3,281 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgeweitet. Die Auslastung ist gegenüber dem vergleichbaren Vormonat um 1,8 Prozentpunkte auf 78,8 Prozent gestiegen. Von Januar bis August flogen mit SAS 18,635 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von 4,3 Prozentpunkten.