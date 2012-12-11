SAS meldet mehr Passagiere

Die skandinavische Fluggesellschaft SAS konnte im November 2012 2,394 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das entspricht einem Plus von 2,7 Prozent.

Unter der SAS Gruppe fliegen die SAS Airlines, Wideroe und Blue1. Zusammen haben die drei Fluggesellschaften ihren Absatz im November um 6,3 Prozentpunkte auf 2,223 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöhen können. Das Angebot wurde gegenüber dem Vorjahresnovember um 6,5 Prozentpunkte auf 3,238 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgeweitet. Die Auslastung ist gegenüber dem vergleichbaren Vorjahresmonat um 0,1 Prozentpunkte auf unbefriedigende 68,6 Prozent zurückgegangen.