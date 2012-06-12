Mehr Passagiere flogen mit SAS

Die skandinavische Fluggesellschaft SAS konnte im Mai 2012 2,661 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, dies entspricht einem Plus von 2,3 Prozentpunkten.

Unter der SAS Gruppe fliegen die SAS Airlines, Wideroe aus Norwegen und Blue1. Im Berichtsmonat Mai konnten die drei Fluggesellschaften 2,654 Milliarden Sitzplatzkilometer verkaufen, das waren 4,2 Prozentpunkte mehr als ein Jahr zuvor. Das Angebot wurde gegenüber dem Vorjahresmai um 1,5 Prozentpunkte auf 3,523 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgeweitet. Die Auslastung ist gegenüber dem vergleichbaren Vormonat um 1,9 Prozentpunkte auf 75,3 Prozent angestiegen. Im 2011 flogen mit SAS 27,206 Millionen Passagiere.