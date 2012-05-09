Mehr Passagiere flogen mit SAS

Die skandinavische Fluggesellschaft SAS konnte im April 2012 2,322 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, dies entspricht einem Plus von 3,4 Prozentpunkten.

Unter der SAS Gruppe fliegen die SAS Airlines, Wideroe aus Norwegen und Blue1. Im Berichtsmonat April konnten die drei Fluggesellschaften 2,480 Milliarden Sitzplatzkilometer verkaufen, das waren 7,9 Prozentpunkte mehr als ein Jahr zuvor. Das Angebot wurde gegenüber dem Vorjahresapril um 6,2 Prozentpunkte auf 3,283 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgeweitet. Die Auslastung ist gegenüber dem vergleichbaren Vormonat um 1,2 Prozentpunkte auf 75,5 Prozent angestiegen. Im 2011 flogen mit SAS 27,206 Millionen Passagiere.