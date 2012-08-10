SAS meldet solide Zahlen

Die skandinavische Fluggesellschaft SAS konnte im Juli 2012 2,259 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das entspricht einem Plus von 5,6 Prozentpunkten.

Unter der SAS Gruppe fliegen die SAS, Wideroe und Blue1. Zusammen haben die drei Fluggesellschaften ihren Absatz im Juli 2012 um 7,7 Prozentpunkte auf 2,832 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöhen können. Das Angebot wurde gegenüber dem Vorjahresjuli um 7,0 Prozentpunkte auf 3,291 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht. Die Auslastung konnte gegenüber den Vormonaten stark verbessert werden und lag im Juli 2012 bei 86,1 Prozent , was gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat einer Steigerung von knapp einem Prozentpunkt entspricht.