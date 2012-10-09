SAS meldet mehr Passagiere

Die skandinavische Fluggesellschaft SAS konnte im September 2012 2,649 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das entspricht einem Plus von 3,5 Prozentpunkten.

Unter der SAS Gruppe fliegen die SAS Airlines, Wideroe und Blue1. Zusammen haben die drei Fluggesellschaften ihren Absatz im September um 8,3 Prozentpunkte auf 2,741 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöhen können. Das Angebot wurde gegenüber dem Vorjahresseptember um 5,5 Prozentpunkte auf 3,582 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgeweitet. Die Auslastung ist gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat um 1,9 Prozentpunkte auf 76,5 Prozent gestiegen. Mit SAS flogen in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres 21,284 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Plus von 4,2 Prozentpunkten.