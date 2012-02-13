SAS startet gut ins Neue Jahr

Die skandinavische Fluggesellschaft SAS konnte im Januar 2012 1,892 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, dies entspricht einer Zunahme von 5,3 Prozentpunkten.

Unter der SAS Gruppe fliegen die SAS Airlines, Wideroe und Blue1. Im Berichtsmonat Januar konnten die drei Fluggesellschaften 1,732 Milliarden Sitzplatzkilometer verkaufen, das waren 0,4 Prozentpunkte mehr als ein Jahr zuvor. Das Angebot wurde gegenüber dem Vorjahresjanuar um einen Prozentpunkt auf 2,667 Milliarden Sitzplatzkilometer zurückgenommen. Die Auslastung hat gegenüber dem vergleichbaren Vormonat um einen Prozentpunkt auf 64,9 Prozent zugenommen.