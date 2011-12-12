SAS meldet Passagieranstieg

Die skandinavische Fluggesellschaft SAS konnte im November 2011 2,330 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das entspricht einem Plus von 4,6 Prozent.

Unter der SAS Gruppe fliegen die SAS Airlines, Wideroe und Blue1. Zusammen haben die drei Fluggesellschaften ihren Absatz im November 2011 um 0,8 Prozent auf 2,090 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöhen können. Das Angebot wurde gegenüber dem Vorjahresnovember um 2,6 Prozentpunkte auf 3,040 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgeweitet. Die Auslastung ist gegenüber dem vergleichbaren Vormonat um 1,3 Prozent auf unbefriedigende 68,7 Prozent zurückgegangen.