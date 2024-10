Ryanair streicht Flüge ab Deutschland

Ryanair Boeing 737-8 (Foto: Ryanair)

Ryanair hat am 10. Oktober 2024 bekannt gegeben, dass sie ihr deutsches Flugangebot für den Sommer 2025 um weitere zwölf Prozent kürzt.

Den Abbau von 1,8 Millionen Sitzplätzen und 22 gestrichenen Strecken ist auf das anhaltende Versäumnis der deutschen Regierung zurückzuführen, die Luftverkehrssteuer, Sicherheits- und Flugsicherungsgebühren zu senken, was die Erholung und das Wachstum behindert. Ryanair wird ihre Standorte in Dortmund, Dresden und Leipzig schließen und das Angebot in Hamburg um 60 % reduzieren, wodurch insgesamt 22 Strecken für den Sommer 2025 wegfallen. Dieser Verlust von 1,8 Millionen Sitzplätzen wird verheerende Auswirkungen auf Arbeitsplätze, Tourismus und die Anbindung haben, da Deutschland nun der am schlechtesten performende Luftverkehrsmarkt nach Covid ist, mit nur 82 % des Verkehrsaufkommens von 2019. Deutsche Bürger sehen sich jetzt mit den höchsten Flugpreisen in Europa konfrontiert, nachdem Lufthansa mit 6 Milliarden Euro gerettet wurde. Diese Leistung Deutschlands steht in starkem Gegensatz zu anderen EU-Staaten wie Schweden, Italien, Ungarn und Polen, die die Zugangskosten senken, um die Erholung und das Wachstum des Luftverkehrs nach Covid zu fördern.

Ryanair fordert Verkehrsminister Volker Wissing und die gesamte Regierung erneut auf, sofort zu handeln, um die Zugangskosten zu senken und das marode deutsche Luftverkehrssystem zu reparieren, beginnend mit der Abschaffung der Luftverkehrssteuer, der Senkung der Flugsicherungsgebühren (+100 % seit 2019) und der Verschiebung der 50%igen Erhöhung der Obergrenze für Sicherheitsgebühren (ab Januar 2025), um weitere Kürzungen im Sommer 2025 zu vermeiden.

Ryanairs CEO Eddie Wilson sagte:

„Deutschland hat erst 82 % seines Verkehrsaufkommens von vor Covid wieder erreicht, was es zum bei weitem am schlechtesten abschneidenden Luftverkehrsmarkt in Europa macht. Aufgrund dieser hohen staatlichen Steuern und Gebühren (den höchsten in Europa) sowie dem Hochpreis-Monopol von Lufthansa zahlen deutsche Bürger und Besucher nun die höchsten Flugpreise in Europa.

Ryanair wird den gesamten Betrieb in Dortmund, Dresden und Leipzig einstellen und das Flugangebot in Hamburg (um 60 %) reduzieren, was zu einem Verlust von 1,8 Millionen Sitzplätzen führt. Im Gegensatz zu Deutschlands EU-Wettbewerbern wie Schweden, Italien, Ungarn und Polen, wo Ryanair aufgrund der pragmatischen und zukunftsorientierten Entscheidungen der Regierungen zur Senkung der Zugangskosten wächst und die Kapazität erhöht, verliert Deutschland für den Sommer 2025 1,8 Millionen Sitzplätze, während deutsche Bürger aufgrund des Versagens der Regierung, die extrem hohen Zugangskosten zu senken, die höchsten Flugpreise in Europa zahlen.

Ryanair präsentierte einen 7-Jahres-Wachstumsplan für Deutschland, um das Verkehrsaufkommen von 16 Millionen auf 34 Millionen zu verdoppeln, aber es gab keine Rückmeldung von der Bundes- oder den Landesregierungen. Die Weigerung, das Wachstum an deutschen Flughäfen zu fördern, ist kurzsichtig, da Ryanair bereit ist, in Deutschland erheblich zu wachsen, doch die steigende Luftverkehrssteuer, Sicherheits- und Flugsicherungsgebühren führen dazu, dass diese Kapazitäten in andere EU-Staaten abwandern. Nur niedrigere Kosten werden es Deutschland ermöglichen, sein Verkehrsaufkommen von vor Covid wiederherzustellen, und Minister Wissing muss jetzt handeln, sonst werden deutsche Bürger weiterhin die höchsten Flugpreise zahlen, im am schlechtesten erholten Luftverkehrsmarkt in Europa.”

