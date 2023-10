Ryanair ab Paderborn Lippstadt

Boeing 737 MAX 10 Ryanair (Foto: Boeing)

Einen sehr guten Start hat Ryanair am Flughafen Paderborn Lippstadt hingelegt, Ryanair schaltet Sommerflugplan 2024 frei.

Aufgrund des großen Zuspruchs schaltete Ryanair, der neue Partner des Airports, bereits jetzt seine drei erfolgreichen Ziele Alicante, Málaga und Palma de Mallorca für den Sommer 2024 frei. Die Flüge, die Ende März starten, sind ab sofort buchbar, teilte der Airport am Freitag mit.

Das Sommer-Programm 2024 von Ryanair startet mit einem Flug nach Málaga am Sonntag, 31. März 2024. In den folgenden Tagen schließen sich Palma de Mallorca (ab Dienstag, 2. April) und Alicante (ab Mittwoch, 3. April) an. Zweimal pro Woche fliegt Ryanair die drei Ziele an, bei Palma de Mallorca erhöht sich die Frequenz ab Mai 2024 auf drei Flüge pro Woche.

„Wir freuen uns sehr über das klare Bekenntnis von Ryanair zum Flughafen Paderborn/Lippstadt. Gemeinsam haben wir in diesem Jahr dazu beigetragen, dass die neuen Destinationen sehr schnell erfolgreich geworden sind. Der große Zuspruch aus der Bevölkerung bestätigt uns darin, auf die richtigen Ziele gesetzt zu haben“, erläutert Flughafen-Geschäftsführer Roland Hüser.

Flughafen Paderborn Lippstadt