United Airlines erneut mit weniger Passagiere

United Airlines transportierte im Berichtsmonat Juli 2012 13,369 Millionen Passagiere, gegenüber dem Vorjahresjuli sind das 2,2 Prozentpunkte weniger.

Die Kapazität wurde im Juli 2012 gegenüber dem Vorjahresjuli um 2,1 Prozentpunkte auf 23,000 Milliarden Sitzplatzmeilen vermindert, die Nachfrage ging um 2,8 Prozentpunkte auf 19,910 Milliarden Sitzplatzmeilen zurück. Die Auslastung verschlechterte sich gegenüber dem Vorjahresjuli um 0,6 Prozentpunkte auf immer noch solide 86,6 Prozent. Bei der Fracht ging die Nachfrage um 6,2 Prozentpunkte auf 200,637 Millionen Tonnenmeilen zurück.