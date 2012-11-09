United Airlines mit weniger Passagieren

United Airlines transportierte im Berichtsmonat Oktober 2012 11,411 Millionen Fluggäste, gegenüber dem Vorjahresoktober waren dies 2,4 Prozentpunkte weniger.

Die Kapazität wurde gegenüber dem Vorjahresoktober um 4,4 Prozentpunkte auf 19,844 Milliarden Sitzplatzmeilen zurückgenommen, die Nachfrage ging um 3,3 Prozentpunkte auf 16,457 Milliarden Sitzplatzmeilen zurück. Die Auslastung verbesserte sich gegenüber dem Vorjahresoktober um 0,9 Prozentpunkte auf 82,9 Prozent. Bei der Fracht ging die Nachfrage um 10,3 Prozent auf 205.193 Millionen Tonnenmeilen zurück. United Airlines hat auf den Nachfragerückgang nach den umsatzstarken Sommermonaten reagiert und die Kapazitäten zurückgefahren, die Auslastung konnte dadurch auf einem soliden Stand gehalten werden.