United Airlines mit weniger Passagieren

United Airlines beförderte im Berichtsmonat November 2012 10,767 Millionen Passagiere, gegenüber dem Vorjahresnovember waren dies 0,7 Prozentpunkte weniger.

Die Kapazität wurde gegenüber dem Vorjahresnovember um 1,1 Prozentpunkte auf 18,657 Milliarden Sitzplatzmeilen zurückgenommen, die Nachfrage ging um 0,7 Prozentpunkte auf 15,203 Milliarden Sitzplatzmeilen zurück. Die Auslastung verbesserte sich gegenüber dem Vorjahresnovember um 0,3 Prozentpunkte auf 81,5 Prozent. Bei der Fracht ging die Nachfrage um 6,6 Prozentpunkte auf 197.018 Millionen Tonnenmeilen zurück. Mit United Airlines flogen in den ersten elf Monaten 129,364 Millionen Passagiere, 0,7 Prozentpunkte weniger als in der gleichen Vorjahreszeitspanne.