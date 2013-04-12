Mit United Airlines flogen weniger Passagiere

United Airlines transportierte im Berichtsmonat März 2013 12,070 Millionen Fluggäste, gegenüber dem Vorjahresmärz waren dies 0,7 Prozentpunkte weniger.

Verglichen mit dem Vorjahresmärz wurde die Kapazität um 4,6 Prozentpunkte auf 20,542 Milliarden Sitzplatzmeilen zurückgenommen, die Nachfrage verschlechterte sich um 1,2 Prozentpunkt auf 17,338 Milliarden Sitzplatzmeilen. Die Auslastung hat sich gegenüber dem Vorjahresmärz um 2,9 Prozentpunkte auf 84,4 Prozent verbessert. Bei der Fracht ging die Nachfrage um 13,2 Prozentpunkte auf 205.819 Millionen Tonnenmeilen zurück. Mit United Airlines flogen im Berichtsjahr 2012 140,441 Millionen Passagiere, gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einem Rückgang von einem Prozentpunkt. Die Airline betreibt eine Flotte bestehend aus rund 700 Verkehrsflugzeugen.