United Airlines meldet weniger Passagiere

United Airlines transportierte im Berichtsmonat Februar 2013 9,755 Millionen Fluggäste, gegenüber dem Vorjahresfebruar waren dies 2,8 Prozentpunkte weniger.

Verglichen mit dem Vorjahresfebruar wurde die Kapazität um 8,4 Prozentpunkte auf 17,457 Milliarden Sitzplatzmeilen zurückgefahren, die Nachfrage verschlechterte sich um 3,4 Prozentpunkte auf 13,735 Milliarden Sitzplatzmeilen. Die Auslastung verbesserte sich gegenüber dem Vorjahresfebruar um 4,1 Prozentpunkte auf 78,7 Prozent. Bei der Fracht ging die Nachfrage um 15,7 Prozentpunkte auf 170.201 Millionen Tonnenmeilen zurück. Mit United Airlines flogen im Berichtsjahr 2012 140,441 Millionen Passagiere, gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einem Rückgang von einen Prozentpunkt.