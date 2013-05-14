Mit United Airlines flogen weniger Passagiere

United Airlines transportierte im Berichtsmonat April 2013 11,293 Millionen Passagiere, gegenüber dem Vorjahresapril waren dies 1,7 Prozentpunkte weniger.

Gegenüber dem Vorjahresapril wurde die Kapazität um 2,6 Prozentpunkte auf 20,212 Milliarden Sitzplatzmeilen zurückgenommen, die Nachfrage verschlechterte sich um 3,8 Prozentpunkte auf 16,522 Milliarden Sitzplatzmeilen. Die Auslastung verschlechterte sich gegenüber dem Vorjahresapril um einen Prozentpunkt auf 81,7 Prozent. Bei der Fracht ging die Nachfrage um neun Prozentpunkte auf 187.949 Millionen Tonnenmeilen zurück. Mit United Airlines flogen im Berichtsjahr 2012 140,441 Millionen Passagiere, gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einem Rückgang von einem Prozentpunkt. Die Airline betreibt rund 700 Verkehrsflugzeuge.