United Airlines mit besseren Passagierzahlen

United Airlines transportierte im Berichtsmonat Januar 2013 10,530 Millionen Fluggäste, gegenüber dem Vorjahresjanuar waren dies 1,9 Prozentpunkte mehr.

Die Kapazität wurde um 1,9 Prozentpunkte auf 19,373 Milliarden Sitzplatzmeilen zurückgenommen, die Nachfrage konnte um 0,6 Prozentpunkte auf 15,470 Milliarden Sitzplatzmeilen gesteigert werden. Die Auslastung verbesserte sich um 2,2 Prozentpunkte auf 79,9 Prozent. Bei der Fracht ging die Nachfrage um 11,8 Prozentpunkte auf 170.190 Millionen Tonnenmeilen zurück. Mit United Airlines flogen im vergangenen Geschäftsjahr 141,799 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Minus von 2,6 Prozentpunkten.