Mit United Airlines flogen mehr Passagiere

United Airlines transportierte im Berichtsmonat April 11,859 Millionen Fluggäste, gegenüber dem Vorjahresapril waren dies 1,3 Prozentpunkte mehr.

Gegenüber dem Vorjahresapril wurde die Kapazität um zwei Prozentpunkte auf 20,759 Milliarden Sitzplatzmeilen zurückgenommen, die Nachfrage verbesserte sich um 0,9 Prozentpunkte auf 17,167 Milliarden Sitzplatzmeilen. Die Auslastung verbesserte sich gegenüber dem Vorjahresapril um 2,4 Prozentpunkte auf 82,7 Prozent. Bei der Fracht ging die Nachfrage um 12,8 Prozentpunkte auf 206.486 Millionen Tonnenmeilen zurück. Mit United Airlines flogen im 2011 141,799 Millionen Fluggäste, die Airline betreibt eine Flotte bestehend aus rund 710 Verkehrsflugzeugen.