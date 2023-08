Pluna kauft CRJ-900 NextGen

Die Fluggesellschaft aus Uruguay hat bei dem kanadischen Flugzeugbauer Bombardier drei weitere CRJ-900 der neusten Generation bestellt.

Pluna will ihre Flotte weiter vergrössern und kauft für rund 169 Millionen US Dollar Flugzeuge bei der Herstellerin Bombardier ein. Die drei bestellten Maschinen sollen noch in diesem Jahr geliefert werden und die Flotte auf dreizehn CRJ-900 Jets ausbauen. Die ehemals staatliche Airline gehört zu 75 Prozent der privaten Leadgate Equity Group, den Rest hält noch immer die Regierung. Pluna bedient aus Montevideo ein Inlandstreckennetz und Linien ins benachbarte Ausland, die Fluggesellschaft transportierte im letzten Jahr mehr als 900.000 Fluggäste.