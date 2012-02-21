Pinnacle Airlines meldet Januarzahlen

Pinnacle Airlines Corp. hat ihre Verkehrszahlen für den Monat Januar 2012 veröffentlicht und vermeldet einen Rückgang der Passagierzahlen um 4,8 Prozentpunkten.

Der Passagierverkehr ging um 11,2 Prozentpunkte auf 553,855 Millionen Sitzplatzmeilen zurück, während die Kapazität um 14,2 Prozentpunkte auf 825,757 Millionen Sitzplatzmeilen gekürzt wurde. Die Auslastung konnte sich dadurch um 2,3 Prozentpunkte verbessern und erreichte 67,1 Prozent. Insgesamt beförderte Pinnacle Airlines im Januar 1,306 Millionen Passagiere, 4,8 Prozent weniger als im Vergleichsmonat des Vorjahres. Die Flotte besteht aus 142 CRJ-200, 57 CRJ-900, 31 Q400 und 31 Saab 340 Maschinen.