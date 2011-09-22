Bombardier senkt CRJ Produktion

Die CRJ Serie von Bombardier zählt langsam zu den Auslaufmodellen, der kanadische Flugzeugbauer wird ab Januar 2012 den Ausstoss dieser Maschine senken.

Bombardier äusserte sich nicht zu den aktuellen Produktionsraten, im letzten Jahr produzierte der kanadische Flugzeugproduzent 97 Verkehrsflugzeuge und in diesem Jahr sollen es rund 90 werden. Im Juni sprach die Konzernleitung bereits von Produktionskürzungen im Q400 Programm, jetzt wird wahrscheinlich auch der Ausstoss bei der CRJ Serie vermindert. Bombardier kann die geplante Produktionskürzung ohne Personalabbau meistern, da bei der neuen CSeries zusätzliche Arbeitskräfte benötigt werden. Im vergangenen Geschäftsjahr hat Bombardier 244 Flugzeuge gebaut.