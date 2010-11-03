Estonian Air kauft Bombardier CRJ 900

Estonian Air hat bei Bombardier einen Auftrag über drei CRJ 900 NextGen und eine Option auf zwei weitere Maschinen des gleichen Typs unterzeichnet.

Der Auftrag entspricht einem Marktwert von 123 Millionen US-Dollar, wenn die beiden Optionen in Festbestellungen gewandelt werden, steigt der Auftragswert auf 211 Millionen US-Dollar an. Die aktuelle Bestellung ersetzt einen früheren Auftrag vom 10. März 2008, der damals noch durch die Muttergesellschaft SAS vergeben wurde. Nach Aussagen des Geschäftsführers Andrus Aljas benötigt Estonian die CRJ 900 um das Segment der grösseren Mainline Maschinen nach unten hin abzurunden.