Bombardier CRJ 1000 NextGen zugelassen

Die U.S. Amerikanische Luftfahrtbehörde FAA hat dem neusten Airliner von Bombardier die Flugzulassung erteilt.

Nach der Zulassung durch die europäischen und kanadischen Luftfahrtbehörden im November, wurde der CRJ1000 NextGen von Bombardier am 17. Dezember nun auch durch die FAA zertifziert. Der CRJ1000 NextGen ist der jüngste und grösste Spross aus der erfolgreichen Jet- Verkehrsflugzeugserie von Bombardier, die aus dem legendären Challenger Business Jet abgeleitet wurde. Der CRJ 1000 kann bis zu 100 Fluggäste aufnehmen. Die ersten beiden Maschinen wurden im Dezember an die europäischen Betreiber Air Nostrum und Brit Air ausgeliefert.