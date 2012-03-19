Pinnacle Airlines meldet Februarzahlen

Pinnacle Airlines Corp. hat ihre Verkehrszahlen für den Monat Februar 2012 veröffentlicht und vermeldet einen Zuwachs der Passagierzahlen um 6,6 Prozentpunkte.

Der Passagierverkehr hat sich um 1,4 Prozentpunkte auf 569,064 Millionen Sitzplatzmeilen verbessert, während die Kapazität um 4,5 Prozentpunkte auf 811,212 Millionen Sitzplatzmeilen gekürzt wurde. Die Auslastung konnte sich dadurch um 4,1 Prozentpunkte verbessern und erreichte 70,1 Prozent. Insgesamt beförderte Pinnacle Airlines im Februar 1,329 Millionen Passagiere, 6,6 Prozent mehr als im Vergleichsmonat des Vorjahres. Die Flotte besteht aus 142 CRJ-200, 57 CRJ-900, 31 Q400 und 31 Saab 340 Maschinen.



