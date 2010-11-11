Bombardier CRJ1000 NextGen zugelassen

Der neuste und grösste Airliner von Bombardier hat die kanadische und europäische Zulassung bekommen.

Das Flugtestprogramm des CRJ1000 NextGen hat im September 2008 begonnen und jetzt nach mehr als zwei Jahren ist die Maschine zugelassen, ursprünglich wollte Bombardier das Flugtestprogramm bereits Ende 2009 abgeschlossen haben. Bei rund 470 Testflügen sammelten die CRJ1000 NextGen Maschinen 1400 Flugstunden, bis die Zertifizierung geschafft war. Für die neue Maschine liegen 49 Bestellungen vor, die spanische Air Nostrum hat 35 CRJ1000 bestellt und die französische Brit Air wird 15 Maschinen dieses Typs übernehmen.

Captain Robert Kühni