Smart kauft zwei Q400 NextGen

Der ägyptische Business Jet Betreiber Smart Aviation kauft bei Bombardier zwei Q400 NextGen Turboprop Verkehrsflugzeuge und steigt ins Liniengeschäft ein.

Smart Aviation ist in Kairo beheimatet und betreibt seit 2007 Charter Flüge mit Business Jets und erweitert mit den Q400 Verkehrsflugzeugen ihr Geschäftsfeld mit Linienflügen innerhalb Ägyptens und dem benachbarten Ausland. Smart hat bei Bombardier zwei Festbestellungen im Wert von 62 Millionen US Dollar aufgegeben und drei Optionen auf den modernen Q400 Turboprop erworben. Die Auslieferungsdaten gab Bombardier noch nicht bekannt.