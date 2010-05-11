ANA bestellt Q400 NextGen

Bombardier gab bekannt, dass All Nippon Airways fünf Q400 bestellt hat und weitere fünf Kaufoptionen gezeichnet hat.

Der Auftrag wurde bei Bombardier bereits seit dem August 2009 ohne Kundenzuordnung geführt, jetzt wurde bekannt gemacht, dass die japanische Fluggesellschaft ANA dahinter steht. Der Festauftrag entspricht einem Marktwert von 159 Millionen US Dollar. Die Q400 NextGen Maschine wurde durch Bombardier im März 2008 lanciert und kann noch wirtschaftlicher und umweltfreundlicher betrieben werden als ihre Vorgängerin.