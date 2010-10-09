Libyan bestellt Bombardier CRJ900NG Jets

Libyan Airlines und Bombardier haben am Donnerstag, dem 7. Oktober 2010, die Bestellung von drei CRJ900 NextGen Flugzeugen und drei Vorkaufsrechten bekannt gegeben.

Die Fluggesellschaft aus Tripolis wird die neuen Kurzstreckenjets auf Ergänzungsstrecken in Nordafrika und nach Europa einsetzen. Der Auftrag entspricht einem Marktwert von rund 130 Millionen US Dollar. Die CRJ900NGs werden voraussichtlich für sieben Business Klasse Passagiere und 68 Economy Passagiere ausgelegt. Libyan Airlines betreibt bereits drei CRJ900 und zwei CRJ900 NextGen Verkehrsflugzeuge von Bombardier. Den Auslieferungszeitpunkt gab der kanadische Flugzeugproduzent noch nicht bekannt.