Norwegian will Airbus A320neo beschaffen

Neben der Grossbestellung bei Boeing hat Norwegian Air Shuttle auch eine Kaufabsichtserklärung über 100 Airbus A320neo gezeichnet.

Der rasant wachsende Low Cost Carrier will nicht alleine auf Single Aisle Jets von Boeing setzen und will auch modernste Airbus A320neo kaufen. Die Fluggesellschaft aus Norwegen hat bei Airbus eine Grundsatzerklärung für den Kauf von 100 Verkehrsflugzeugen aus der neo Familie unterzeichnet. Norwegian beabsichtigt ihre neuen Single Aisle Jets von Airbus mit 180 Sitzplätzen in einer Klasse auszulegen. Bei einer Flottengrösse ab etwa 80 Flugzeugen kann eine Fluggesellschaft problemlos Single Aisle Jets von zwei Herstellern betreiben.