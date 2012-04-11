Norwegian meldet mehr Verkehr

Die Low Cost Airline Norwegian Air Shuttle kann für den Monat März 2012 einen Anstieg der Nachfrage um zweiundzwanzig Prozentpunkte ausweisen.

Die Fluggesellschaft hat im März 2012 1,363 Millionen Passagiere transportiert, das sind achtzehn Prozentpunkte mehr als im März 2011. Das Angebot wurde um siebzehn Prozentpunkte auf 1,941 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während die Nachfrage um zweiundzwanzig Prozentpunkte auf 1,505 Milliarden Sitzplatzkilometer gesteigert werden konnte. Die Auslastung im März erreichte 78 Prozent, dies waren drei Prozentpunkte mehr als im Vorjahresmärz. Norwegian Air Shuttle betreibt eine Flotte bestehend aus 62 Boeing 737 Maschinen.