Norwegian meldet mehr Verkehr

Die Low Cost Airline Norwegian Air Shuttle kann für den Monat Februar 2012 einen Anstieg der Nachfrage um fünfundzwanzig Prozentpunkte ausweisen.

Die Fluggesellschaft hat im Februar 2012 1,152 Millionen Passagiere transportiert, das sind dreiundzwanzig Prozentpunkte mehr als im Februar 2011. Das Angebot wurde um einundzwanzig Prozentpunkte auf 1,642 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während die Nachfrage um fünfundzwanzig Prozentpunkte auf 1,287 Milliarden Sitzplatzkilometer gesteigert werden konnte. Die Auslastung im Februar erreichte 78 Prozent, dies waren zwei Prozentpunkte mehr als im Vorjahresfebruar. Norwegian Air Shuttle betreibt eine Flotte bestehend aus 62 Boeing 737 Maschinen.