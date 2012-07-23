Norwegian meldet mehr Verkehr

Die Low Cost Airline Norwegian Air Shuttle kann für den Monat Juni 2012 einen Anstieg der Nachfrage um 15 Prozentpunkte vermelden.

Die Fluggesellschaft hat im Juni 1,584 Millionen Passagiere transportiert, das sind neun Prozentpunkte mehr als im Juni 2011. Das Angebot wurde um einundzwanzig Prozentpunkte auf 2,369 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während die Nachfrage um fünfzehn Prozentpunkte auf 1,821 Milliarden Sitzplatzkilometer angestiegen ist. Die Auslastung im Juni erreichte 77 Prozent, dies waren vier Prozentpunkte weniger als im Vorjahresjuni. Norwegian Air Shuttle betreibt eine Flotte bestehend aus 62 Boeing 737 Maschinen.